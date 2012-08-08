Так ли хороша уличная торговля?

Уличная торговля, киоски и лотки быстрого питания не подлежат ни лицензированию, ни сертификации. Это разъяснила начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Галина Дмитриева.

Как сообщает корреспондент «Новостей малого бизнеса», по словам Галины Дмитриевой, отменено и санитарно-эпидемиологическое обследование пунктов питания. А об открытии ларька предприниматель должен просто уведомить Роспотребнадзор. Вместе с тем, по информации начальника управления развития торговли и услуг КЭРППиТ Екатерины Афониной, «размещение временных объектов торговли производится в соответствии с адресной программой земельных участков, отведенных под таковую» Одним словом, автолавки, сетки для торговли бахчевыми и прочие объекты не могут располагаться, где им вздумается.

Прежде, чем выйти на участок, предпринимателю предстоит пройти сложный путь. Сначала необходимо обратиться в районную администрацию с просьбой выделить приглянувшийся земельный участок под торговлю. Это заявление, пройдя согласования в муниципалитете, на Общественном совете по малому предпринимательству, в нескольких городских комитетах – по земельным ресурсам, по благоустройству, КГА, КУГИ и ГИБДД, попадет в Комитет экономического развития, где и будет наложен вердикт: включать или не включать его в адресную программу (АП). И если решение положительное, то это еще не значит, что предприниматель может начать торговлю. Потому что после включения в АП, участок пойдет на торги. И выиграет ли их заявитель – большой вопрос. «Стоимость аренды квадратного метра земельного участка в ходе торгов вырастает в десятки раз», - отметила начальник отдела потребительского рынка Красносельского района Нина Голубева. Ознакомиться с адресной программой размещения объектов сезонной торговли можно на сайте КЭРППиТ: www.cedipt.spb.ru.