Подведены окончательные итоги ЕГЭ в Хабаровском крае

Повышение Рособрнадзором минимального порога баллов по физике, химии, географии, истории не привело к заметному снижению результатов ЕГЭ в регионе, отметили члены краевой государственной экзаменационной комиссии, на состоявшемся сегодня итоговом заседании. Более того - результаты госэкзаменов подтвердили устойчивую тенденцию повышения качества общего образования в крае, передает РИА АмурПресс.

Всего в крае в сдаче единого государственного экзамена приняли участие более 9 тысяч человек. Стобалльниками по результатам ЕГЭ стали 14 выпускников, причем двое из них получили высшую отметку по двум предметам. По девяти предметам из тринадцати, сдаваемых в крае, отмечен рост среднего тестового балла. По сравнению с прошлым годом возросла доля выпускников, получивших 80 и более баллов по информатике и ИКТ, литературе, истории, обществознанию, биологии, географии.

В этом году впервые заработала федеральная информационная система, позволившая сравнивать результаты в регионах страны. В Хабаровском крае количество школьников, показавших неудовлетворительные результаты по итогам всех экзаменов, оказалось меньше общероссийских показателей.

Не обошлось и без нарушений порядка поведения ЕГЭ - использования сотовых телефонов и шпаргалок. По всем выявленным нарушениям оперативно принимались меры. 11 школьников и 10 должностных лиц привлечены к административной ответственности.