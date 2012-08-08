МВД РФ: Дело Магнитского передано другому следователю

Уголовное дело о неуплате налогов, обвиняемыми по которому являются глава московского представительства компании "Эрмитаж Капитал Менеджмент Лимитед" Уильям Браудер и аудитор Сергей Магнитский, передано другому следователю.

По данным следственного департамента МВД РФ, дальнейшее расследование дела, возбужденного по статье 199 УК РФ, передано старшему следователю следственной части ГУ МВД России по ЦФО Михаилу Шуполовскому.

Ранее данное уголовное дело находилось в производстве заместителя начальника отдела следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Бориса Кибиса, но в целях перераспределения нагрузки между следователями следственной части возникла необходимость передать ряд уголовных дел, в том числе и указанное выше, для дальнейшего расследования другому следователю, сообщает РИА Новости.

Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском СИЗО "Бутырка" 16 ноября 2009 года. Его смерть вызвала большой общественный резонанс.