СКР установил факты дискредитации российской армии властями Грузии

В Следственном комитете РФ продолжается расследование уголовного дела о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Сегодня - ровно 4 года с момента начала операции "по принуждению Грузии к миру".

По уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий. Срок следствия по нему продлен до 8 февраля 2013 года. В рамках расследования этого уголовного дела установлены факты, подтверждающие действия грузинских властей, направленные на дискредитацию российской армии.

Следствием, получены показания лиц, работавших в незаконно избранном правительстве Дмитрия Санакоева о том, что после того, как российская армия начала вытеснять грузинские войска из города Цхинвала и прилегающих сел, руководством Грузии были предприняты действия с целью дискредитации военнослужащих российских Вооруженных Сил и создания негативного облика российского солдата. Так, трупы погибших грузинских военнослужащих переодевали в гражданскую одежду, чтобы специально смонтировать фото- и видео-кадры о якобы имевших место значительных жертвах среди мирного населения грузинских сел.

Также получены показания свидетелей о том, что до вступления российских войск в город Гори и другие населенные пункты, расположенные на границе с Грузией, в целях пропаганды и введения в заблуждение жителей Грузии и мирового сообщества, украинских наемников переодели в форму российской армии и при их участии монтировали фото- и видео-кадры о якобы имевших место фактах насилия и мародерства российских солдат в отношении мирного населения, проживающего в грузинских селах, сообщается на сайте СК РФ.

При проверке жалоб граждан Грузии в рамках уголовного дела Следственным комитетом РФ очень внимательно изучалась версия о якобы противоправных действиях российских военнослужащих на территории грузинских населенных пунктов. Однако эта версия не нашла своего подтверждения.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что высшие должностные лица Грузии и воинские начальники грузинских силовых структур различного ранга, виновные в этих преступлениях в соответствии с нормами международного права не могут быть привлечены к уголовной ответственности в Российской Федерации, а Грузия у себя отказывается это делать, российскими компетентными органами предпринимаются шаги для инициирования процедуры расследования в Международном уголовном суде.

По его словам, в Международный уголовный суд направлена дополнительная информация российского следствия с указанием причин, препятствующих осуществлению правосудия.