Вдова легендарного битла Йоко Оно обратилась к Владимиру Путину

Вдова участника "легендарной четверки" Джона Леннона авангардный художник и певица Йоко Оно обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить участниц панк-группы Pussy Riot.

Йоко Оно, присоединившись к кампании в поддержку трех девушек, устроивший панк-молебен в ХСС, написала в свом микроблоге в Твиттере: "Мистер Путин, Вы же умный человек, и Вам ни к чему бороться с музыкантами и их друзьями. Сохраните места в тюрьмах для серьезных преступников".

Накануне в поддержку "Нади, Кати и Маши" выступила знаменитая поп-исполнительница Мадонна. Ее концерт состоялся в Москве.