Выходка шестерых мотоциклистов, которые проехались по Невскому проспекту с пассажирками топлесс, не осталась безнаказанной по "политической" статье (помимо штрафов). Подвели флаги на мотоциклах.

Байкеров наказали за призывы к безопасности на дорогах.

Вечером 6 июля по центру Петербурга прокатились шесть мотоциклистов с пассажирками топлесс. Кроме красивых девушек, мотоциклы были украшены флагами с надписью «Безопасная езда». Именно эти флаги, а не обнаженные девы, возбудили полицию Центрального района.

Для розыска участников шоу полицейским пришлось применить меры почти агентурного характера. Определив по размещенным в СМИ фото и видео марку мотоциклов, правоохранители вычислили, где техника могла обслуживаться. К байкерам подвели своего человека под зашифрованным предлогом.

«Позвонил директор одной из крупных фирм-автодилеров, с которым мы сотрудничали, - рассказал один из участников поездки, Сергей. - Попросил: мол, ребята, подъедьте в ГАИ, поговорите, им зачем-то надо. Ну, мы втроем, у кого было время, подъехали на Попова, 42. Там на нас быстро протоколы составили за все, что можно, — за езду без шлема, за выезд на полосу для общественного транспорта. Нет проблем. По большому счету — за дело. Непонятное началось потом».

Примерно через две недели троих мотоциклистов вызвали уже в УМВД по Центральному району, где составили протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Фонтанка». Напомним, именно в эту статью недавно были внесены изменения, значительно ужесточающие наказание за участие в несанкционированных мероприятиях, — на граждан за участие в несанкционированном митинге или шествии, даже если ничьему здоровью и имуществу не был причинен ущерб, может быть наложен штраф в размере до 20 тысяч рублей или назначены обязательные работы на срок до 40 часов.

Мировой судья Олег Камальдинов 1 августа вынес постановление — всем троим установленным участникам по 10 тысяч рублей штрафа. Учитывая положительные характеристики привлекавшихся, проявил гуманизм, назначил минимально возможное наказание.

Поводом для возбуждения административного дела, как следует из судебного решения, послужил рапорт участкового уполномоченного 28-го отдела полиции УМВД по Центральному району. На четвертый день после того, как полуобнаженных девушек на мотоциклах показали ведущие СМИ Петербурга, вопиющее нарушение порядка в телевизоре заметила лейтенант полиции. Как лицо, призванное пресекать все замеченные проступки граждан, ответственная сотрудница рапортом доложила о выявленном правонарушении руководству.

В соответствии с постановлением судьи, каждый наказанный «добровольно участвовал в шествии», «с целью публичного выражения и формирования мнения по вопросу социальной жизни». Именно такой вывод сделал судья из того факта, что на мотоциклах были закреплены флаги с надписью «Безопасная езда».

Особый интерес представляют доказательства, на основании которых судья Камальдинов вынес решение. К таковым отнесены протокол об административном правонарушении (составленный полицейским), рапорт участкового, посмотревшего телевизор, протоколы, составленные сотрудниками ГИБДД на «сдавшихся» им байкеров, ответ из комитета городской администрации по вопросам законности, правопорядка и безопасности (который гласит, что мероприятие с властями согласовано не было).

Кроме того, судья ссылается на «фотографии и иные документы». Что такое «иные документы» ни нам, ни привлеченным к ответственности не ведомо. Что касается фотографий, то никаких других, кроме размещенных в средствах массовой информации, судье представлено не было.

Несмотря на то, что байкеры виновными в незаконном шествии себя не считают, решение мирового судьи они обжаловать не намерены.

Управляющие серьезными мотоциклами серьезные мужчины не готовы терять непонятное количество времени, которое может встать дороже морального удовлетворения от доказательства своей правоты.







