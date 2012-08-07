Фотографии должников появятся в СМИ и интернете

Одними из первых Федеральной службой судебных приставов России будут опубликованы данные лиц, за которыми числятся большие задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетних детей.



Федеральная служба судебных приставов России начинает публиковать персональные данные должников (в том числе фотографии) в средствах массовой информации и интернете. Об этом сообщает пресс-служба ФССП РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что судебные приставы-исполнители вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные (фотографию должника-гражданина) без его согласия.



