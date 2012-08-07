Дмирий Рогозин: причины космических неудач связаны с возрастом кадров ВИДЕО

Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что последние космические неудачи связаны со старением руководящего состава предприятий ракетно-космической отрасли. По этому поводу он высказался в своем микроблоге.



"Пока у нас самому молодому директору предприятия Роскосмоса будет 62 года, марсоходы нам будут только сниться, а "Фобосы" будут падать в грунт", - написал вице-премьер.

Последний неудачный запуск ракеты "Протон-М", которая не смогла вывести на переходную орбиту космические спутники связи "Экспресс-МД2" и Telkom-3, состоялся минувшей ночью. Двигатель разгонного блока (РБ) ракеты-носителя "Протон-М" не вышел на номинальную тягу, в результате чего произошло его автоматическое отключение - таковы выводы межведомственной комиссии.



