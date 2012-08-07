Макаревич рад, что президент его услышал, но с ним не согласен

Рок-музыкант Андрей Макаревич, которому Владимир Путин рекомендовал обратиться с посланием к бизнесу по поводу откатов и коррупции, не идеализирует предпринимателей, но не считает, что они ответственны за высокий уровень взяточничества.



Ранее в интервью РИА Новости Макаревич заявил, что написал президенту о высоком уровне коррупции в стране, потому что "накопилось", и признался, что "ни от кого не ждет никакой реакции". Но Владимир Путин отреагировал - во вторник он сообщил, что прочитал письмо, отметил, что государство должно тщательнее бороться с коррупцией, и призвал артиста адресовать подобное письмо и представителям бизнеса, "потому что это в значительной степени и с их подачи происходит провоцирование ситуации подобного рода".

"Я рад, что он меня услышал, но я с ним не согласен. Я не идеализирую наш бизнес. Но он часто поставлен в такие условия, когда для того, чтобы хоть как-то выжить, он должен существовать в этом государственном беспределе. И эти правила придумал не бизнес", - сказал Макаревич.

По его словам, бизнесмены далеко не все ангелы, но "сваливать" на них не стоит.



