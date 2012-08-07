Игумен Валаамского монастыря Мефодий объяснил поцелуй

Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Мефодий сам объяснил попытку поцеловать руку президенту России Владимиру Путину. Игумен Мефодий извинился перед теми, кого смутил оказанный им знак уважения главе российского государства.

По словам священнослужителя, на Балканах – в Македонии, Сербии, Черногории – есть такая традиция – всегда уважать старших. Он признался, что «всегда целовал руку родителям, бабушке, дедушке» в знак любви и уважения.«Поскольку я очень люблю русский народ, то в этом выражается только моя христианская любовь как представителя маленького славянского народа к великому русскому народу», – передал слова игумена пресс-секретарь Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Михаил Шишков.

Общественность бурно обсуждает поцелуй руки президента России. В Интернете накануне появилась видеозапись фрагмента визита Путина на остров Валаам, где прошло заседание попечительского совета Русского географического общества.