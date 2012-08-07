Неудачные пуски Роскосмоса опустошили бюджет на 30 миллиардов

Почти 30 миллиардов рублей потерял бюджет за последние три года из-за неудачных пусков Роскосмоса. Финансовые потери от последней аварии и потери двух спутников эксперты оценивают в сумму порядка 6 млрд. рублей.

Последняя авария произошла в ночь на вторник. Ракета-носитель "Протон-М" не смогла вывести на орбиту два спутника связи. Ответственный за оборону вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что глава правительства Дмитрий Медведев проведет "разбор полетов" на следующей неделе. Могут быть приняты серьезные кадровые решения, не исключено, что уволят руководителей Космического центра им. Хруничева. Спецкомиссия Роскосмоса проанализирует ситуацию с потерей спутников связи "Экспресс-МД2".

Сейчас спутники находятся на аварийной промежуточной орбите. Это равносильно их потере. Источник в космической отрасли считает, что одной из главных проблем отечественной космонавтики является отношение людей к своей работе."Люди на предприятиях должны чувствовать свою ответственность за то, что происходит. К примеру, если ты руководитель и у тебя идут постоянные сбои в пусках – уходи сам в отставку, не жди, когда тебя уберут. Но даже смена руководства Центра имени Хруничева, на мой взгляд, не изменит ситуацию в космической отрасли. Можно поменять руководство, купить новые станки, технологии. Но главное – нужно поднять самодисциплину у рабочих,

ответственность... К сожалению, у меня создалось впечатление, что в космической отрасли нужно просто все снести и построить заново", – отметил он.