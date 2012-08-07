Смольный объявил конкурс: нужно хорошее пиво на немаленькую сумму

Управление гостиничного хозяйства при администрации Петербурга объявило два конкурса на поставку отечественного и импортного пива на общую сумму в 160 тысяч рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.



Как следует из технических заданий, управлению нужны 1600 бутылок пива «Балтика №7» в стеклянной бутылке, а также целый ряд дорогих импортных брендов: 120 бутылок «Вельтенбургер Клостер», 240 бутылок «Крушовице Премиум», 114 «Будвайз Богемия» и др.

Все это пенное изобилие предназначено для ресторана «Смольнинский» на площади Пролетарской диктатуры, 6. Ранее городские чиновники, казалось бы, объявили пиву непримиримую войну: в Петербурге был отменен традиционный фестиваль пива и кваса. А губернатор города Георгий Полтавченко даже собирался ужесточить запрет на ночную торговлю пивом.

Кстати, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Управление гостиничного хозяйства при администрации губернатора Санкт-Петербурга" в этом году стало обладателем "Золотого Ершика" за покупку "золотой посуды": посуды фарфоровой за 3 млн 538 тыс. 776 руб., в том числе 1 тыс. 400 круглых тарелок, изготовленных в Германии, по цене 548 руб. за штуку и 1 тыс. 400 блюд средних, изготовленных в Германии, по 717,46 руб. за штуку.



