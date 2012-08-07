МВД создает спецподразделения по борьбе с педофилами

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился о создании в полиции спецподразделения по борьбе с педофилами. Подразделения по борьбе с педофилами будут созданы в составе территориальных подразделений уголовного розыска в городах с населением более миллиона человек.

В последнее время такие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, совершены во Владимирской области, Пятигорске, Ставрополе.

Новые подразделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних создаются для активизации работы по предотвращению подобных преступлений.