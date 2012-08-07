Что посоветовал Владимир Путин Андрею Макаревичу

Президент России Владимир Путин дал совет музыканту Андрею Макаревичу, написавшему ему открытое письмо о состоянии судов и коррупции в стране, направить аналогичное послание и представителям бизнеса.



Ведь предприниматели наравне с государством и властью несут ответственность за подобные явления.

«Второе письмо следовало бы адресовать и представителям бизнеса, потому что это в значительной степени и с их подачи происходит провоцирование ситуации подобного рода», - сказал президент.

И при этом добавил: «То, что государство должно усиливать борьбу с коррупцией - это совершенно очевидная вещь».

Глава государства напомнил, что в соответствии с действующим законодательством РФ, оба: и взяткодатель, и взяткополучатель несут одинаковую ответственность.

Борьба с коррупцией « многоплановая. Здесь нужно говорить и о воспитательном компоненте, и говорить нужно о создании соответствующих экономических условий и инструментов, которые бы искореняли вот эту беду", - сказал президент.

Для решения этой проблемы необходима основательная и многоплановая работа, считает Путин.

"Нужно менять ментальность общества и так далее. Я уже сказал о том, что нужно обратиться и к предпринимательскому сообществу, ведь в значительной степени они тоже идут по этому пути, пытаясь добиться конкурентных преимуществ в борьбе со своими конкурентами, в том числе, скажем, за государственные заказы", - добавил он.





Как ранее сообщали «АН», Андрей Макаревич обратился с открытым письмом о состоянии судов и коррупции в стране к президенту России Владимиру Путину.



