ВВС: Несанкционированных полетов над Москвой бомбардировщиков не было

В Главкомате ВВС России сообщили, что тренировочные полеты боевых самолетов, которые примут участие в воздушном параде к 100-летию военно-воздушных сил России в подмосковном городе Жуковский, выполняются в строгом соответствии с полетными заданиями и по установленным маршрутам.

По утверждению военных, никаких несанкционированных полетов над Москвой бомбардировщиков и других военных самолетов 6 и 7 августа не было. Главкомат ВВС опроверг информацию о том, что девять боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, готовящиеся к проведению воздушного парада, сбились с курса и пролетели над Москвой, передает Вести.ру.

Военно-воздушные силы РФ отпразднуют свое 100-летие три дня. Экс-главнокомандующий ВВС РФ Александр Зелин рассказал, что в мероприятиях примут участие представители зарубежных авиационных кругов. Сейчас поданы приглашения 115 зарубежным организациям, 69 уже прислали подтверждение. Планируется участие девяти зарубежных пилотажных групп. Праздничные мероприятия начнутся 10 августа в районе Гатчины в Санкт-Петербурге.

11 и 12 августа на аэродроме Жуковский в Московской области будет представлена раритетная авиационная техника времен Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, а также современная техника.

Кульминацией празднования станет воздушный парад, который пройдет в Жуковском 12 августа и который смогут посетить все желающие. По словам Зелина, билеты на него выпускать не планируется, сообщает РБК.

В полетной программе парада будет представлена вся техника, стоящая на вооружении армии, а также перспективные образцы.

Добраться до места проведения авиашоу зрители смогут с Казанского вокзала Москвы на пригородных электропоездах до станций "Отдых" и "42-й км".

Праздничные мероприятия также будут проходить во всех военных округах России.