МИД: россиянам, отдыхающим в Египте, рекомендуется оставаться в курортных зонах

МИД России крайне обеспокоен обострением обстановки на Синае и советует туристам, отдыхающим в Египте, воздержаться от поездок за пределы курортов.

В ведомстве напомнили, что 5 августа боевиками было совершено нападение на египетский пограничный блокпост в районе города Рафах, в результате которого 16 египетских военнослужащих погибли, 7 получили ранения.

В российском МИДе подчеркнули солидарность с египетской стороной: "В Москве произошедшее воспринято с серьезной обеспокоенностью и осуждением. Искренние соболезнования направляем египетской стороне в связи с гибелью египетских военнослужащих".

Гражданам России Министерство иностранных дел РФ посоветовало "проявлять необходимую осмотрительность и воздерживаться от поездок за пределы курортных зон на Синайском полуостров".