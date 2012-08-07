Защита Ксении Собчак обжаловала отказ вернуть изъятые при обыске миллионы

Защита известной телеведущей Ксении Собчак обжаловала отказ вернуть изъятые в ходе обыска в ее квартире деньги - более миллиона евро.

Представитель Басманного суда Москвы Екатерина Коротова рассказала, что в суд поступила жалоба, в которой адвокат Ксении Собчак просит признать незаконным постановление Басманного суда об отказе обязать следователей вернуть изъятые у нее во время обыска деньги.Дата слушаний по жалобе пока не назначена, сообщает РИА Новости.

Суд, вынося решение об отказе в требованиях участницы оппозиционных митингов, пояснил, что вопрос о возврате изъятых следствием ценностей, денежных средств и иных предметов находится в компетенции следственных органов, а не суда.

Напомним, накануне "Марша миллионов" 12 июня Следственный комитет провел обыск в квартире Ксении Анатольевны Собчак по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В результате обыска было изъято более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей. Назначена камеральная проверка декларации о доходах телеведущей за 2011 год.

Отметим, после того, как Собчак начала активно принимать участие в выступлениях оппозиции, она потеряла работу в нескольких проектах, в том числе в "Доме-2".