Владимир Путин позаботился о детском отдыхе

Президент РФ Владимир Путин за три недели до окончания школьных каникул высказал мнение, что необходимо увеличить количество детских лагерей. Глава государства подчеркнул, что цены на путевки должны снижаться. Путин отметил, что детский отдых обходится семьям дорого.

«Дорого, вот что я хочу сказать. Дороговато для семьи», - сказал он.

Напомним, недавно правительство Московской области обсуждало вопрос, что дешевле детей отправить на Кубу, чем организовать отдых в Подмосковье. Путин отметил, что «в этой очень важной социальной сфере была реальная конкуренция, чтобы финансирование было доступно и государственным, и муниципальным, и частным, что самое важное, частным учреждениям подобного рода».



Президент подчеркнул, что финансироваться должны те учреждения, которые оказывают лучшие услуги. Он сказал, что правительство должно решить вопрос финансирования детских лагерей с регионами.«Очевидно, что и круглогодичных, и летних загородных лагерей должно быть гораздо больше. А главное - они должны быть по-настоящему доступны», - подчеркнул он.

Он напомнил, что инфраструктура детского отдыха насчитывает более 48 тысяч учреждений в России. При этом 41 тысяча из них - это так называемые лагеря с дневным пребыванием, в которых дети проводят несколько часов в сутки. Лагерей, в которых дети могут отдохнуть в течение всего года, в России всего 463.