Наталья Тимакова рассказала подробности ДТП на Камчатке

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия на Камчатке с участнием автомобиля кортежа главы правительства.

По словам Тимаковой, ДТП действительно произошло: у одной из машин сопровождения лопнуло колесо, ее повело, после чего произошло столкновение с автомобилем «Лэнд Крузере», следовавшим по встречной полосе.

Пресс-секретарь премьера утверждает, что виновным был признан сотрудник ФСО, а пострадавшая женщина-водитель может получить компенсацию, если обратится в суд, цитирует Тимакову РСН. Страховка после той аварии выплачена.

Напомним, в Интернете появилась запись с видеорегистратора, находившегося в автомобиле пострадавшей Ольги Куклиной. Женщина утверждала, что именно ее попытались сначала обвинить в аварии сотрудники ФСО, но остановило их наличие в салоне видеорегистратора, зафиксировавшего виновника ДТП.Ольга рассказала, что 4 июля на дороге ей навстречу выехала машина ГИБДД с сиреной и мигалкой. Она съехала на обочину и остановилась, чтобы пропустить приближавшийся кортеж. Неожиданно ехавший в кортеже микроавтобус «Тойота Хайс» повернул влево и столкнулся с ее внедорожником, после чего улетел в кювет. После этого, по словам жительницы Камчатки, к ней подошли сотрудники службы безопасности и начали заставлять ее признать свою вину в аварии.