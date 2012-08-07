За скандальный видеоролик уволен руководитель отделения СК в Тольятти (ВИДЕО)

За скандальный видеоролик, появившийся в Интернете, уволен начальник отделения СК по Автозаводскому району города Тольятти Виктор Паникар.

Видео "СК Тольятти жжет" с пьяным Паникаром появилось в воскресенье, 5 августа на интернет-сайте YouTubе: руководитель следственного отделения по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Паникар Виктор Владимирович в форме сотрудника прокуратуры в нетрезвом состоянии.

Закадровый женский голос просит Паникара собраться с силами, подняться и пойти домой. На это следователь отвечает нецензурной бранью и нечленораздельными фразами. Он запевает песню "Черный ворон" и плюет на свою форму.6 августа ему предложили уйти с должности, и в тот же день был подписан соответствующий приказ, передает РИА Новости.

В следственном управлении СК РФ по Самарской области в понедельник было проведено оперативное совещание, на котором принято решение о проверке работы следственного отдела и отделений СК по Тольятти по всем направлениям деятельности, включая исполнительскую и служебную дисциплину.