В Москве власти ограничат строительство высоток 75 метрами

В Москве запретят строить дома высотой более 75 метров. Власти российской столицы уже приняли соответствующее постановление.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин пояснил, что ограничение распространяется только на новые проекты. Из старых зданий ничего сноситься не будет.

Напомним, прежние ограничения по высоте строящихся зданий в Москве составляли 100 метров.