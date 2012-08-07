Песков обязательно доложит Путину о письме Макаревича

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич ждет ответа от президента РФ Владимира Путина.

"АН" сообщали, что Макаревич обратился с открытым письмом к Путину, в котором просит главу государства наконец-то решить проблему повсеместной коррупции и откатов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин будет обязательно проинформирован по обращению известного музыканта.

По словам Пескова, он сейчас не знает, ознакомился ли президент уже с этим письмом. Но Песков подчеркнул, что обязательно доложит Путину о письме Макаревича. Какая будет реакция у главы государства, даст ли он ответ, пресс-секретарь президента не ответил.

Лидер "Машины времени" времени не исключил, что Путин посоветует обращаться людям в суды. Но музыкант не верит, что Владимиру Путину "настолько наплевать на страну".

Блогеры сегодня обсуждают инициативу Андрея Макаревича. С сайта "АН": Cherednik Sergey [07/08/12 10:19]

Макаревич все понимает и верит,что Он,там,исправит ситуацию.Вера в "доброго царя" у таких людей,как Макаревич,настораживает о способности россиян,вообще,реально смотреть на мир.Сегодня один стоит у станка,выпуская "цивилизационные продукты" и рад стабильной зарплате,другой,поет и радуется,что ему дают залы,а третьи,в это время,готовятся перекрывать дороги и ищут способы выживания.Ты только вякни,что-нибудь против,и вкусишь все прелести сегодняшней России.Видеть следствие,не обнаруживая причину,результат полного зомбирования страны.Закрутить гайки Путину не дает гласность в Интернете и,те,немногие,СМИ,к-рые принадлежат ещё не им.А,также,умение отдельных людей анализировать между строк у официальной пропаганды.Мы вернулись в официоз 70-х,только без тех минимальных прав и полностью лишенные будущего.Страшный сон разума.