Почему священник на Валааме поцеловал руку Путину (ВИДЕО)

Общественность бурно обсуждает поцелуй игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Мефодия руки президента России Владимира Путина. В Интернете накануне появилась видеозапись фрагмента визита Путина на остров Валаам, где прошло заседание попечительского совета Русского географического общества.

На территории монастыря главу государства приветствовали и священники, и прихожане. Находящиеся в обители посетители стремились пожать Путину руку. Одна растроганная женщина сказала, что ей хочется у президента взять благословение и спросила как это сделать.

При встрече с монастырским духовенством один из священников попытался поцеловать президенту руку. Скорее всего, Путину это не понравилось.

Пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков пояснил, что поцелуй руки характерен для восточного православия, этот жест обозначает смирение, и в этой традиции не только мирянин целует руку священнику, но и священник - мирянину.

В монастырь за это время пришло множество вопросов - чтобы это значило? Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Мефодий попытался поцеловать руку президента России Владимира Путина в знак признания народом Македонии великого русского народа. В Валаамский монастырь многие звонят и обвиняют священников в том, что они "пресмыкаются и занимаются лизоблюдством", сообщает РИА Новости.

По словам Михаила Шишкова, такого хамства он еще никогда не слышал. Про отца Мефодия он уточнил: "Этот человек - македонец по национальности, для него это было значимо, он вложил в это действие глубокий смысл. Здесь нет никакого лизоблюдства, здесь совсем другие причины. В Церкви видят только врага и агрессора и не интересуются, сколько он людей ко Христу привел, как он самоотверженно трудится, как радушно принимает гостей Валаама".