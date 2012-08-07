Независимый член совета директоров "Аэрофлота" Сергей Алексашенко и независимый директор Алексей Навальный считают, что авиакомпания может не платить государству большую часть денег, получаемых ей за полеты над Сибирью иностранных компаний.

Идея лишить государство "пролетных роялти" принадлежит Алексашенко, ее поддержали кроме Навального и несколько членов правления "Аэрофлота", пишет газета "Ведомости". Выплаты "пролетных роялти", которые "Аэрофлот" получает и передает Росавиации, в 2010 году составили около 6,4 миллиарда рублей. Данных по 2012 году пока нет.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев обратил внимание на то, что в этом году Росавиация сделала назначенными перевозчиками на международных маршрутах еще несколько авиакомпаний, что лишило его авиакомпанию дополнительных доходов.

Напомним, о "пролетных роялти" шла речь в переписке Навального и Алексашенко, опубликованной в середине июля. Переписка содержалась во взломанной почте Навального. Алексашенко советовался с юристом Навальным, как заставить руководство "Аэрофлота" раскрыть засекреченные документы о "пролетных роялти".