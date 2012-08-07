В Ораниенбауме расскажут «О жажде власти»

Девятого августа в Ораниенбауме в павильоне «Китайская кухня» откроется выставка «Жажда власти. Дворцовый переворот 1762 года». Она приурочена к 250-летию события, в результате которого Екатерина Великая вошла на российский престол.

«Именно в Ораниенбауме её супругу Петру Третьему сообщили о дворцовом перевороте. Там же, предположительно, он подписал и отречение от престола», - напоминает куратор выставки, заведующая сектором «Собственная дача и Дворец Петра III» Татьяна Сясина в интервью каналу «Культура».«Все, что я ни делала, всегда клонилось к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть», - писала позднее в своих «Записках» Екатерина II. Уже в 15 летнем возрасте надежда на «земной венец» сложилась в голове урожденной Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской в отчетливый план, которому она неизменно следовала шаг за шагом. Пока утром 28 июля в своей спальне в Петергофе она не услышала слова Григория Орлова «пора вам вставать, все готово для того, чтобы вас провозгласить».

Сдавшись на милость победителям, Петр III подписал отречение от престола в Японском павильоне Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме, и отправился в ставшее роковым заточение в Ропшинский дворец. Так в Российском государстве ознаменовался новый период, вошедший в историю как эпоха Екатерины II.Выставка «Жажда власти» разместилась в павильоне «Китайская кухня», где какое-то время готовили обеды для императорской семьи. На экспозиции представлены вещи наследников престола, среди которых - костюм Петра III, мундирное платье по форме Преображенского полка Екатерины II. На демонстрируемом портрете В. Эриксена императрица возглавляет войска, идущие в Петергоф, на любимом коне Бриллианте в преображенском мундире.

Гравированные и живописные портреты соратников Екатерины Великой, ее фаворита Григория Орлова дополняют свидетельства совместной жизни супругов – фарфор, книги, ноты и другие предметы, собранные Петром III и Екатериной II. Среди них – китайский нефритовый жезл, коллекция китайского фарфора. «Екатерина Вторая - первая императрица, кто закупает мебель специально для Китайского дворца. Это было не типично для ее современников. Строительство Китайского дворца она начала еще в 1757 году на собственные деньги, когда не была императрицей. Закончила 11 лет спустя», - напоминает Татьяна Сясина в интервью каналу «Культура».Этот дворец еще несколько веков назад стали называть самой изящной драгоценностью в роскошной коллекции Екатерины Второй. Семь лет продолжалась реставрация. В прошлом году здесь открыли 4 из 17 залов. Выставка «Жажда власти. Дворцовый переворот 1762 года» будет открыта до середины октября.