В этом году праздник закрытия фонтанов в Петербурге посвящен 1812 году

Мультимедийное шоу, которое пройдет 14 и 15 сентября, названо «Ода Отечеству».

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф», традиционный осенний праздник фонтанов в этом году посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года. Гостей ожидает мультимедийное шоу с пиротехническими этюдами, лазерной анимацией и объемным звуком.Уже началась предварительная продажа входных билетов. Как отметили в пресс-службе, льготное и бесплатное посещение шоу фонтанов не предусмотрено.