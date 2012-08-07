За неудачу с "Протоном-М" могут уволить руководство центра им.Хруничева
7 августа 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Руководителей Космического центра им. Хруничева могут уволить из-за неудачного пуска ракет-носителей "Протон-М" с разгонными блоками "Бриз-М". В ночь на 7 августа произошла авария - аппараты со спутниками связи не удалось вывести на орбиту. Стоимость потерянных спутников составляет около 6 млрд. рублей.
"АН" сообщали, что 6 августа в 23 ч. 31 мин. мск с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты космического назначения"Протон-М" с разгонным блоком (РБ) "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-МД2" и "Телком-3".
Предварительно установлено, что включение маршевой двигательной установки (ДУ) РБ "Бриз-М" произошло в расчётное время, а выключение двигателей "Бриз-М" произошлочерез 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд.
"Экспресс-МД2" и "Телком-3", находящиеся вместе с разгонным блоком "Бриз-М", находятся на переходной орбите, разгонный блок и спутники, предварительно, неуправляемы и могут представлять опасность для объектов, работающих в космосе.
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