Руководителей Космического центра им. Хруничева могут уволить из-за неудачного пуска ракет-носителей "Протон-М" с разгонными блоками "Бриз-М". В ночь на 7 августа произошла авария - аппараты со спутниками связи не удалось вывести на орбиту. Стоимость потерянных спутников составляет около 6 млрд. рублей.

"АН" сообщали, что 6 августа в 23 ч. 31 мин. мск с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты космического назначения"Протон-М" с разгонным блоком (РБ) "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-МД2" и "Телком-3".

Однако 7 августа в ходе выведения на орбиту головной блок ( разгонный блог и два космических аппарата) не обнаружены на переходной орбите. Сигнал с головного блока был принят с аварийной промежуточной орбиты.

Предварительно установлено, что включение маршевой двигательной установки (ДУ) РБ "Бриз-М" произошло в расчётное время, а выключение двигателей "Бриз-М" произошлочерез 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд.

"Экспресс-МД2" и "Телком-3", находящиеся вместе с разгонным блоком "Бриз-М", находятся на переходной орбите, разгонный блок и спутники, предварительно, неуправляемы и могут представлять опасность для объектов, работающих в космосе.

