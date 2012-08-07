Ишаев оценил социально-экономическое развитие ДФО

Ситуация с подготовкой к отопительному сезону военных городков на территории Дальнего Востока требует вмешательства минобороны и Генерального прокурора страны, считает министр по развитию ДВ, полпред Президета в ДФО Виктор Ишаев, давший оценку нынешнему состоянию социально-экономического развития округа на состоявшемся сегодня совещании, передает РИА АмурПресс.



Кроме того, на совещании обсудили ситуацию на рынке труда. На Дальнем Востоке сегодня насчитывается 66 тысяч безработных. В то же время продолжает увеличиваться число вакансий. Оно составляет 136,2 тысячи мест.

Задолженность по заработной плате в целом в округе составляет 138,9 млн. рублей. Наибольшая сумма задолженности в Хабаровском крае – 50 млн. руб., в Республике Саха (Якутия) – 35 млн. и в Магаданской области – 14,9 млн. рублей.

На совещании подведены некоторые итоги контроля за выполнением на Дальнем Востоке Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2006 -2012 годы».



Проведенные аппаратом полпреда проверки показали, что наиболее сложная ситуация сложилась в Приморском крае, где в текущем году зарегистрировано на 36,9% дорожно-транспортных происшествий больше, чем за этот же период прошлого года. Причинами сложившего положения называют неудовлетворительные дорожные условия. Каждое пятое происшествие произошло при наличии недостатков в содержании улично-дорожной сети, плохой видимости разметки, неисправном освещении.



При этом контрольная комиссия полпредства отмечает, что финансирование целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 годы» региональным бюджетом в текущем году не предусмотрено. Руководству края поручено принять исчерпывающие меры по стабилизации обстановки.