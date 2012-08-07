Петербург - лидер среди регионов по индикатору «Регистрация юридического лица»

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2012 Всемирным банком были оглашены итоги субнационального исследования «Ведение бизнеса в России – 2012», проведенного по инициативе Министерства экономического развития РФ.

В рамках проекта оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних компаний, на протяжении всего их жизненного цикла – от создания и до ликвидации. Как рассказали «Новостям малого бизнеса» в пресс-службе Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, по его результатам Санкт-Петербург занял 1-е место по индикатору «Регистрация юридического лица», продемонстрировав лучшую практику среди 30 исследуемых регионов, 9-е место по индикатору «Получение разрешения на строительство», 27-е место по индикатору «Регистрация собственности» и 24-е место по индикатору «Подключение к системе электроснабжения».

«Важным результатом исследования, проводимого Всемирным банком, является дальнейшее применение лучших практик регионов по снижению административных барьеров и развитию их инвестиционной привлекательности на международном рынке», – отметила заместитель председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Ирина Бабюк. В этой связи Санкт-Петербург начал работу по обмену опытом с городами, продемонстрировавшими наилучшие результаты по ключевым индикаторам исследования. Среди них: Саранск, Сургут, Владикавказ, Калуга и Ставрополь. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам, ответственный за реализацию исследования в Санкт-Петербурге, обменяется опытом упрощения согласовательных процедур в рамках инвестиционного процесса с исполнительными органами государственной власти, ответственными за реализацию исследования в перечисленных городах.

В рамках ПМЭФ - 2012 Министерство экономического развития РФ объявило о намерении продолжить оценку деятельности регионов по применению лучших практик при реализации реформ в области регламентации инвестиционного процесса.