МВД России опровергает информацию о регистрации Колокольцева в соцсетях

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев внимательно следит за событиями в Интернете, посещает Интернет-ресурсы, но сам не имеет ни одного аккаунта ни в одной из социальных сетей российского сегмента Интернета.

Официальный сайт МВД России является единственным интернет-ресурсом, представляющим позицию и мнения Владимира Колокольцева, рассказал АН начальник Управления общественных связей МВД России, полковник полиции Андрей Пилипчук.

Ранее в лжеаккаунте в Twitter якобы от имени Колокольцева, курирующего вопросы правопорядка внутри России, в понедельник появилось ложное сообщение, касающееся президента Сирии.