В акции группы Pussy Riot было больше участниц, призналась Толоконникова

Обвиняемая в исполнении панк-молебна в храме Христа Спасителя участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что в акции принимали участие еще две девушки: «Серафима» и «Балаклава».



«Вы всегда обращаетесь друг к другу только по кличкам?», - удивилась адвокат.

«Да, это позволяет сохранить принципы анонимности», - ответила Толоконникова, отметив, что не знает, где сейчас эти девушки.

Участница Pussy Riot заявила суду, что акцией в Храме Христа Спасителя активистки «высказались о расстраиваемом нас союзе патриарха с земной властью».

Толоконникова указала, что придерживается идеологии феминизма и поэтому не считает проведенные «панк-молебен» оскорблением по отношении к Богородице, которую в песни они также призывали стать феминисткой.

Она, как и две другие обвиняемые, назвала абсурдом попытку обвинения убедить суд в религиозной составляющей скандальной акции. «Никаких оскорблений в адрес Бога, Богородицы и всех верующих мы не произносили, в наших действиях не было агрессии», - считает Толоконникова.

«Филипп Киркоров тоже пел на амвоне и многим верующим это не понравилось, но заслуживает ли он уголовного преследования?», - заметила она.

До этого в ходе предварительного расследования Толоконникова отказывалась давать показания, сообщает vz.ru.



