Суд решит, возбудил ли ненависть к кавказцам донской замголовы на казачьем сходе

В Ростовской области суд рассмотрит дело в отношении замглавы администрации Новочеркасска Владислава Журавлева обвиняемого в возбуждение ненависти либо вражды, а "равно унижении человеческого достоинства".

По данным следствия, Журавлев, в должностные обязанности которого входило ведение работы по развитию международных и побратимских связей, выступая 16 июня 2010 года на сходе казаков одной из станиц, допустил высказывания, направленные на побуждение представителей казачества к противоправным действиям против уроженцев кавказских республик, проживающих в городе Новочеркасске", - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В понедельник следователи передали дело на суд праведный.