Эксперты нашли второй микрофон и камеру в офисе Навального

Эксперты-связисты, вызванные в офис Алексея Навального, нашли в его кабинете второй микрофон и видеокамеру. Об этом сообщил сам оппозиционер в своем микроблоге. Устройство является прослушивающим, подтвердили эксперты.



Ранее оппозиционер сообщал, что по его вызову приехали 12 сотрудников полиции, которые занимаются поисками оборудования, сообщает lenta.ru.

Навальный вызвал экспертов после того, как с помощью коллег обнаружил прослушивающее устройство в своем кабинете в Фонде борьбы с коррупцией. Микрофон был обнаружен после того, как юрист проекта "РосПил" Андрей Мищенков принес специальное устройство для обнаружения "жучков".



