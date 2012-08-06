Тамбовские волчата, забившие за пенсию пенсионерку молотком, пошли под суд

В Тамбовской области следователи в понедельник передали в суд дело об убийстве 82-летней бабушки в Староюрьевском районе: трое ее молодых соседей забили старушку молотком до смерти, в намерении отобрать пенсию.

Следственными органами СКР Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Староюрьевского района: 22-летнего Ивана Лебедева, 23-летнего Ивана Головцина, 24-летнего Петра Головцина.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«в, ж, з» ч.2 ст.105 (убийство), п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой)", - сообщил в понедельник СКР.

По версии следствия, ночью 17 ноября 2011 года негодяи, зная, что старушка-соседка получила пенсию, разбив стекло в ее доме, проникли внутрь, где нанесли спящей женщине удар по голове молотком, после чего, повалив на пол, продолжили наносить ударыа, от чего она умерла.

"Убедившись, что 82-летняя пенсионерка не подает признаков жизни, злоумышленники, похитив денежные средства, скрылись с места преступления", - говоритс в сообщении.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.