Вынесен приговор коммунальщикам, по вине которых в фонтане погиб ребёнок

В Татарстане в понедельник бывший главный энергетик 35-летний Алмаз Тухфатуллину и электромонтерам ОАО «Горзеленхоз» 51-летний Шамиль Сайфуллин и 55-летний Сергей Наседкин получили реальные сроки за гибель подростка.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.)", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что с 18 по 29 апреля 2012 года Наседкин и Сайфуллин при проведении монтажных работ перепутали электрические провода и неправильно подключили их к насосу в фонтане на бульваре Энтузиастов в городе Набережных Челнах.

"После этого Тухватуллин не проверил безопасность работ и дал разрешение на ввод фонтана в эксплуатацию. 5 мая 2012 года в этот фонтан упал 9-летний мальчик. Пытаясь помочь тонущему ребенку, в воду прыгнул находившийся поблизости 12-летний подросток", - говорится в сообщении СКР.

"АН" писали, что обоих детей ударило электрическим током. Из бассейна детей вытащили проходившие мимо сотрудники полиции. В результате поражения электричеством один из мальчиков скончался, другой – в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Приговором суда Наседкину, Сайфуллину и Тухватуллину назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы каждому.