Тюремный надзиратель попал на скамью подсудимых за взятку

В Адыгее в понедельник передано в суд дело о взятничестве в колонии строгого режима в посёлке Тлюстенхабль. Работавший в исправительном учреждении Руслан Напцок за деньги передал "сидельцу" мобильник и деньги, но был в этом уличён.



"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника УФСИН России по Республике Адыгея 22-летнего Руслана Напцока, получившего взятку (ч.3 ст.290 УК РФ)", - сообщила в понедельник пресс-служба СКР.

По версии следствия, 19 апреля 2012 года около 16 часов Напцок, являясь должностным лицом, находясь в помещении колонии №1, получил от осужденного, отбывающего наказание, взятку за передачу ему мобильного телефона и денежных средств, полученных от третьих лиц.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении СКР.