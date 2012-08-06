"Мини-Россия" в Подмосковье: проект Шойгу одобрен президентом

На выездном заседании Попечительского совета Российского географического общества (Валаам) сегодня поддержано президентом РФ Владимиром Путиным создание музейного комплекса "Россия", где будут представлены все регионы страны.



По словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, объем затрат на создание парка составит около 50 млрд руб. Президент Русского географического общества, губернатор Подмосковья Сергей Шойгу, который представлял проект парка, полагает, что он станет одной из главных достопримечательностей страны и его смогут посещать до 10 млн туристов ежегодно.



Парк "Россия" предлагается создать в районе Домодедово рядом с Малым Московским кольцом на площади около 1 тыс га. Его центральным элементом, который займет почти треть этой территории, станет реалистичный макет России, воспроизводящий природу страны, архитектуру крупнейших городов, значимые природные и промышленные объекты. Макет будет как минимум в пять раз превосходить по площади зарубежные аналоги.

Парк планируется сделать интерактивным и открытым для активного семейного отдыха. Посетители парка смогут, например, совершить восхождение на Эльбрус, проплыть на лодке по Волге или проехать по дорогам через всю страну.

В создании парка участие примут регионы России. В рамках единой архитектурно-художественной концепции они будут отвечать за "свою" часть макета, размещая в ней краеведческие музеи, этнические деревни, рестораны национальной кухни, другие характерные для этого субъекта элементы.

"Это вопрос не только престижа, но и желания каждого показать свое место и ту территорию, на которой он вырос, родился, учился", - полагает С.Шойгу. В свою очередь В.Путин отметил: "Было бы правильно реализовать эту идею сегодня, тем более что России с ее уникальной природой, тысячелетней историей, этническим, культурным многообразием действительно способна показать очень много полезных и интересных вещей - и не только для наших граждан, но и для наших гостей", сообщает ИТАР-ТАСС.



Помимо макета страны здесь будут созданы еще несколько парков: сафари-парк, парк развлечений и парк приключений.



