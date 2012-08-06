Заменить реальное обрезание крайней плоти у мальчиков, которое практикуют евреи и мусульмане, символическим ритуальным обрядом, не требующим хирургического вмешательства, предложила детский омбудсмен Норвегии Анне Линдбой.

В ответ на эти предложение Эрвин Кон, президент еврейской общины Осло, заявил, что норвежские евреи не смогут жить в обществе, где запрещено обрезание, подчеркнув, что мандат омбудсмена не распространяется на еврейские ритуалы.

О предложении Линдбой написали в понедельникзарубежные СМИ и, в частности, агентство еврейских новостей JTA, которое ссылается на интервью, данное Линдбой норвежской газете Vart Land, передает портал Новости Израиля.

Омбудсмен утверждала, что процедура обрезания нарушает права мальчиков, лишая их возможности принимать самостоятельное решение в вопросе, касающемся их собственного тела.

"Мусульманские и еврейские дети имеют такое же право на защиту, как и все другие, - заявила в интервью Линдбой, педиатр по профессии, подчеркнув, что данная операция причиняет детям боль, не принося никакой пользы их здоровью.

Линдбой заняла пост омбудсмена в июне этого года. Ее предшественник на этой должности Рейдар Хьерманн предлагал установить минимальный возраст проведения этого обряда, который, по его мнению, следует осуществлять лишь по достижении ребенком 15 лет.

Отметим, что, согласно еврейской традиции, обрезание, иначе называемое "брит-мила" – союз с Богом на иврите – проводится через восемь дней после рождения.