"ВКонтакте" ответила сайтом на закон о "черном списке"

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила специальный сайт "Город за стеной", тем самым выразив свое отношение к закону о "черном списке" сайтов и нападкам на соцсеть за якобы размещенную в ней детскую порнографию.



Об этом сообщили представители "ВКонтакте" в своем блоге на сервисе Twitter.

Правозащитники требуют закрыть социальную сеть до устранения всех нарушений, возбудить уголовное дело против ее главы Павла Дурова и запретить ему въезд в ряд стран.

Кроме того, в июле в РФ вступил в силу закон о создании "черного списка" сайтов с информацией, содержащей опасный для детей контент - детское порно, инструкции по суицидам и по изготовлению наркотиков. Его принятие вызвало волну критики со стороны интернет-компаний.

"Пока прогрессивные люди строят города, люди прошлого обносят их заборами. В ход идет популизм, подмена понятий и запугивание. Но человечеству еще ни разу не удавалось отгородиться стеной от будущего", - говорится в сообщении на сайте "Город за стеной" (gorodzastenoy.ru).

Главная страница сайта поделена на две части. В верхней части располагаются те, кто так или иначе выступал против введения ограничений в интернете. В частности, здесь указаны сама соцсеть "ВКонтакте", ее глава Павел Дуров, интернет-компании "Яндекс", "Рамблер", Google, оператор связи "МегаФон" и другие. Также в "мире интернета" установлен памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу.

Нижняя часть страницы отделена от верхней "забором" с предупреждающими знаками - "Порно!", "Педофилы", "Интернет опасен!!!" и другими. Также символический барьер между "миром интернета" и "остальным миром" охраняют представители власти, которые пытаются задержать людей, желающих попасть на сторону интернет-компаний.

Дуров отвергает все обвинения в распространении соцсетью детского порно, называя их лживыми. По его словам, любые подобные материалы, о которых известно администрации ресурса и добросовестным пользователям соцсети, моментально удаляются по жалобам, а подозреваемых в педофилии регулярно блокируют и арестовывают.

Для удаления роликов с детской порнографией соцсеть задействует специальные фильтры, собственных модераторов, а также представителей Лиги безопасного интернета.



