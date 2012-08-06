"Жучок" прокрался незаметно в фонд Навального

В рабочем кабинете Алексея Навального в офисе фонда борьбы с коррупцией было обнаружено прослушивающее устройство. Находка была сделана благодаря специальной аппаратуре для определения подобной техники.



«Жучок» был спрятан под плинтусом. Навальный сообщил, что сотрудники фонда вызвали полицию, пока правоохранители до офиса не доехали. «"Короче, официально: в Фонде Борьбы с коррупцией обнаружено прослушивающее устройство. Мы вызвали милицию . Вот он, жучок чешского агента Бастрыкина. Ждём ментов» — пишет Навальный в Твиттере.

«Подключено к чему-то, что в стене. Ломать стену не стали. Обнаружил детектором поля. На микрофоне ничего не написано», - отметил юрист проекта «РосПил» Андрей Мищенков в своем Твиттере.





