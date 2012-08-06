Подмосковье хочет компенсацию за ущерб дорогам от транзита

Власти Московской области намерены попросить компенсации за проезд по подмосковным городским дорогам транзитного транспорта, которому запретили ездить по федеральным трассам.



Речь идет о том, что в особо жаркий период в стране действуют ограничения на передвижения фур по федеральным дорогам.





"Есть предложение обратиться в федеральное дорожное агентство, рассмотреть вопрос о выделении субсидии на компенсацию за ущерб муниципальным дорогам, который наносятся в период ограничений либо полной остановки проезда на федеральных дорогах, потому что весь транзит сбрасывается на наши городские сети, мы понимаем, какой износ идет", - пояснил начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич.



В связи с этим главы городов и районов должны собрать данные об интенсивности движения на улицах в разрезе состава транспортного потока, где идет транзитное движение по городской сети. В дальнейшем управление дорожного хозяйства Московской области планирует проанализировать полученные данные и, в соответствии с ними, подготовить обращение в Росавтодор "для рассмотрения выделения субсидий на поддержку уличной сети именно по тем муниципальным образованиям, где идет транзит", сообщают vesti.ru.



Ранее сообщалось, что в области только четверть дорог соответствует нормативным требованиям. По данным министерства финансов Московской области, в соответствие с долгосрочной целевой программой "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годы" на дорожные работы в текущем году выделено 19 млрд рублей. Средства пойдут из дорожного фонда Подмосковья. Федеральный бюджет предоставит еще 7,83 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы более 2,5 тысяч км областных дорог.





