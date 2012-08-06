Общество защиты прав потребителей: Pussy Riot имели право петь на амвоне

Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" считает, что участницы панк-группы Pussy Riot имели право петь на амвоне в храме Христа Спасителя.

Сегодня в Хамовническом суде после того, как адвокаты участниц панк-группы Pussy Riot хотели заявить ряд ходатайств, а после этого продолжить представлять доказательства, судья отказала им в этом. Защитники девушек вновь обвинили Марину Сырову в заинтересованности и необъективности.

ОЗПП считает, что участницы Pussy Riot "молились" в общественном месте.Правозащитники уверены: российские законы не запрещают исполнение песен в общественных местах. Как объяснили юристы ОЗПП, запрет, основанный на правилах и традициях православной церкви, не может распространяться на объекты, не находящиеся в ведении РПЦ.

Согласно документам, доверительное управление зданием, площадью 55 тыс. 692 кв. м передано светской организации "Фонд храма Христа Спасителя". По данным ОЗПП, фонд подписал контракт с "Подворьем", по которому в ведение РПЦ досталось лишь 7% от общей площади ХХС. Это кабинеты бухгалтерии, серверная, санузлы, шаферская, трапезная, умывальня, душевая, книжная и иконная лавки, и другие комнаты.

Помещение, где располагаются солея и амвон находится в собственности Москвы и в доверительном управлении фонда ХХС. "Подворье патриарха Московского и всея Руси" юридически оформленных прав на проведение религиозных обрядов или использование данного помещения в собственных целях не имеет, сообщает РБК.

Представители "Общественного контроля" напомнили, что вдень выступления Pussy Riot в данном помещении церковные службы не проводились, оно было открыто для всех посетителей, включая туристов, как многие другие общественные места Москвы: музеи, выставки, вернисажи.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, находящийся в колонии, сравнил суд над Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич из скандальной группы со средневековой инквизицией, признавшись, что ему больно смотреть на это.