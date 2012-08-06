Гражданин Киргизии надолго застрял в Петербурге

Попытка вылететь на родину по чужому паспорту обернулась уголовным делом.

Как сообщает городская прокуратура, 34 летний гражданин Киргизии Замир Касыев обвиняется в покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из России. 26 июня 2012 года при попытке пройти пункт пропуска в аэропорту «Пулоково- 2» сотрудником контрольно-пропускного пункта «Пулково-аэропорт» отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург» ПУ ФСБ России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области было выявлено расхождение во внешности предъявителя с фотографией в паспорте.

Расследованием, производившимся дознавателем отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург» ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что обвиняемый, пытался вернуться из Санкт-Петербурга в Киргизию через международный пункт пропуска в аэропорту «Пулково-2» по документам неизвестного ему гражданина России, паспорт которого Касыев нашел в районе Садовой ул., а свой паспорт гражданина Киргизии он потерял несколькими днями ранее. В ходе проведенной проверки и последующего дознания, Касыев сознался самостоятельно в содеянном и представился своим настоящим именем. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд Санкт-Петербурга.