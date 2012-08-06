В Смольном продолжают спор о новом зоопарке

Власти Петербурга не могут определить место расположения зоопарка. Градостроительный совет Петербурга одобрил концепцию будущего зоопарка в Юнтолово (Приморский район).

Однако возникло много споров по поводу расположения зоопарка. В Ленинградском зоопарке говорят, что на этом месте у животных не будет комфортных условий. Также здесь потребуется больше средств на содержание комплекса, поскольку территория северная. И затраты по энергетики не будут окупаться с продажи билетов в этот зоопарк. В данный момент комитет подготовил предложение губернатору города Георгию Полтавченко о другом расположении зоопарка.Глава комитета по строительству, который является заказчиком проекта, высказал иную позицию. Он подчеркнул, что еще в 1960-е годы в Ленинграде начали обсуждать вопрос о новой территории для зоопарка. Тогда было определено около 15 возможных мест, из которых в ходе глубокого научного анализа была выбрана зона в Юнтолово. К тому же были найдены позиции в сметной документации, на которых есть возможность сэкономить. Построить этот объект, по его словам, можно менее чем за 15 млрд рублей.

Площадь экспозиции зверинца составит 36 га. Площадь зоопарка, на которой будет вестись строительство - 85 га. Общая же площадь всего зоопарка составит 288 га, почти 200 га из которых будут составлять лесопарки. Это будет самый большой в России и Европе зоопарк. Создатели зоопарка решили уйти от традиционных клеток: звери будут ограждены от людей естественными препятствиями - земляными валами, рвами и т.д. Зоопарк заселят примерно 310 видов животных. Вместе с тем, новая администрация Петербурга в начале 2012 года предложила еще раз обсудить проект зоопарка, в том числе с точки зрения целесообразности затрат и экологии Юнтолово. Позднее реализацию проекта нового зоопарка взяла под контроль природоохранная прокуратура, выявив нарушения на этапе подготовки к строительству. Существующий в Петроградском районе Петербурга зоопарк останется на своем месте и продолжит работу.