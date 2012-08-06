Столетие ВВС отпразднуют в хабаровском ОДОРА

Хабаровск готовится отметить 100-летие со Дня образования военно-воздушных сил России. Праздничные мероприятия откроет торжественное собрание и концерт, которые состоятся 11 августа в ОДОРА. В большом зале соберутся более трехсот человек: военнослужащие, представители полпредства, правительства Хабаровского края, администрации города.



В торжестве примут участие адмирал, командующий войсками Восточного военного округа Константин Сиденко и генерал-майор, командующий войсками Третьего командования ВВС и ПВО Сергей Дронов. Кроме того, в фойе ОДОРА все желающие смогут познакомиться с экспозицией фотовыставки, отражающей столетнюю историю Военно-воздушных сил России.



Юбилейные мероприятия продолжатся и на следующий день 12 августа на Большом аэродроме (остановка «Портовая»). Начнется торжество в 11 часов с награждения лучших военных авиаторов, а также ветеранов военно-воздушных сил ценными подарками и юбилейными медалями, выпущенными специально к 100-летнему юбилею ВВС. Далее в программе праздничный концерт, который стартует в 12 часов. В течение часа для военнослужащих и их семей, а также для всех присутствующих будут петь лучшие солисты и творческие коллективы Хабаровска.

Среди них ансамбль «Радость», исполнительница русских народных песен Наталья Абрамова, солист ансамбля пенсии и пляски восточного военного округа Андрей Балакирев и другие. К сожалению, авиа-шоу в этом году зрители не увидят, зато смогут познакомиться с современными моделями военных самолетов, вертолетов, истребителей. На территории Большого аэродрома будет выставлена авиатехника, которая находится в боевом составе и выполняет полеты. Кроме того, хабаровчане и гости города смогут отведать гречневую и геркулесовую каши, приготовленные в условиях полевой кухни, сообщает РИА "АмурПРЕСС" со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.