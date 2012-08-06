Слушания по расширению полигона твердых бытовых отходов пройдет в Рахье

Слушания по расширению гигантской мусорной свалки на берегу Ладоги начнутся в полдень 6 августа в рахьинском Доме культуры.

Как сообщается на официальном сайте Рахьинского городского поселения, комиссией по организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в понедельник пройдет собрание по общественному обсуждению объекта государственной экологической экспертизы «Расширение существующего полигона твердых бытовых отходов в районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области».

Собрание будет проводиться в Рахьинском Доме культуры. Как пишет «Всеволожск-инфо», на состоявшейся 14 июля встрече губернатора Ленинградской области с жителями Всеволожского района староста деревни Коккорево, расположенной на берегу Ладожского озера, Ираида Порыбина подняла вопрос об угрозе расширения полигона ТБО, расположенного в Лепсари. Староста Коккорево обратила внимание на то, что правительство области разрешило расширить мусорный полигон Лепсари в сторону Ладожского озера, а он и так находится всего в 10-15 километрах от озера. По информации газеты, предполагается, что участие в слушаниях примут представители Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, международной экологической организации «Гринпис» и всероссийской экологической организации «Зеленый Крест».