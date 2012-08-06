Президент РФ Владимир Путин провел новые назначения в МВД

Президент РФ Владимир Путин провел новые назначения в Министерстве внутренних дел. Глава государства назначил генерал-майор полиции Сергея Матвеева начальником оперативно-поискового бюро МВД РФ.

По распоряжению Путина полковник полиции Петр Гришин займет пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД, генерал-майора юстиции Юрий Шинин станет первым заместителем начальника Следственного департамента МВД, а полковник полиции Борис Колесников — заместителем начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее сообщалось, что генерал-майор полиции Сергей Матвеев освобожден от должности начальника УМВД России по Тульской области в связи с переходом на другую работу в системе МВД России. Матвеев возглавлял управление внутренних дел по Тульской области 5 лет.