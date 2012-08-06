Медведев поручил создать в России систему обязательного страхования от ЧС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом в Сибири, поручил министерствам и страховщикамисоздать в России систему обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Глава правительства поручил к октябрю проработать и представить в правительство предложения о создании системы обязательного страхования имущества граждан и юрлиц от ущерба, возникшего в результате стихийных бедствий, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Поручение подписано по итогам селекторного совещания по вопросу "О ситуации, сложившейся в субъектах РФ, подвергшихся воздействию аномально высоких температур в 2012 году", состоявшегося 27 июля."Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (А.Р.Белоусову), Минрегиону России (О.М.Говоруну), Минтруду России (М.А.Топилину) и Минприроды России (С.Е.Донскому) поручено проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием объединений страховщиков, а также с учетом ранее данных поручений вопрос о создании системы обязательного страхования имущества граждан и юридических лиц от ущерба, возникшего в результате стихийных бедствий, и представить предложения в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. Срок - 1 октября 2012 года", - говорится в документе.

Дмитрий Медведев также поручил оперативно усилить группу пожарных десантников в Красноярском крае, выделить дополнительные средства на увеличение численности парашютно-десантной пожарной службы и ввести для ее сотрудников обязательное страхование жизни и здоровья.