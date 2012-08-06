Музыкантов группы «Макулатура» после «пения» критики властей ожидают в суде
6 августа 2012, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкантов группы «Макулатура» Евгения Алёхина и Константина Строкольского обвиняют в мелком хулиганстве и сегодня ожидают в Басманном суде Москвы. Накануне вечером участники группы были задержаны полицией.
Алёхин и Строкольский в воскресенье принимали участие в фестивале «Мегавеганфест», который проходил в Бауманском парке. Участники группы «Макулатура» исполняли песни, содержащие критические слова в адрес российской власти.
По одной из версий, молодые музыканты исполнили песню про президента РФ Владимира Путина и «Единую Россию».
По словам одного из организаторов благотворительно фестиваля, музыкантов задержали и доставили в Басманное отделение полиции.
У этого отделения собрались несколько десятков человек, поддерживающих задержанных Евгения Алёхина и Константина Строкольского.
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