Главе ФССП направлена жалоба на поведение приставов на суде над Pussy Riot

Журналисты направили жалобу главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артуру Парфенчикову на поведение приставов во время суда над участницами панк-группы Pussy Riot.

Журналисты, освещающие процесс в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается уголовное дело против Pussy Riot, заявили в своем обращении, что их "унижают, часами держат на лестнице, не пуская даже на этаж, где проходят заседания, их толкают, на них повышают голос, их силой выводят из зала заседаний, за каждым их движением, словно конвой, следят непрерывно патрулирующие зал судебные приставы".

В письме на имя Парфенчикова говорится, что у приставов нет жетонов и нашивок с фамилиями, а на просьбу представиться они отвечают отказом. Подписи под письмом поставили Елена Масюк, обозреватель журнала The New Times Зоя Светова, Владимир Варфоломеев, Александр Минкин, Лев Рубинштейн, Тимофей Дзядко и другие журналисты.

Представитель ФССП заявил, что ведомство официально отреагирует на письмо журналистов в начале рабочей недели, пишет "Коммерсантъ". "Если у приставов не было жетонов, это требует специального разбирательства. Если удаляли посторонних не из зала, а из здания суда, тоже будем выяснять", - заявил он.

Очередное заседание по делу Pussy Riot назначено на 6 августа.Участницв Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за исполнение песни "Богородица, Путина прогони" в Храме Христа Спасителя. Девушкам грозит до семи лет лишения свободы.